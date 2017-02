Das Torhüterproblem bleibt – gut eine Woche vor Meisterschaftsstart – Thema Nummer eins beim SC Mannsdorf. Jüngste Überlegung ist, den 17-jährigen Semir Karalic von der Admira zu holen. Für beide Vereine und den Spieler wäre das in Ordnung, sofern es auf Kooperationsbasis geht. Geht aber nicht, sagt das Regulativ. Nur in der Transferzeit der Landesverbände, und die ist vorbei. Fix, wie eine große Tageszeitung bereits vermeldete, ist der Transfer also längst noch nicht.

Mannsdorf versucht nun, eine Ausnahmegenehmigung vom zuständigen Gremium der drei Landesverbände zu erhalten. Die Entscheidung soll noch diese Woche fallen. Eine offizielle Einschätzung wollten weder der NÖFV noch der hauptzuständige Burgenländische Fußballverband abgeben. Allzu große Hoffnungen sollte sich Mannsdorf aber nicht machen. So viel Sinn die Argumentation des Vereins auch ergibt – alles andere, als ein strenges Vorgehen nach den Bestimmungen seitens des Verbands, wäre eine Überraschung und – im perfekt passenden Sinn – eine Ausnahme.

Falls es wie erwartet rotes Licht gibt, bleibt nur eine Leihvariante. Dann müsste Karalic bis Sommer in Mannsdorf bleiben, was alle Beteiligten eher nicht wollen. Oder die Marchfelder werden eine weitere Option von ihrer Liste streichen.