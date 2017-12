Die Meldung, dass sich Stripfings Trainer Erwin Cseh, der erst im Sommer übernommen hat, zurückzieht, verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Cseh selbst äußerte sich nicht, Freund und Wegbegleiter Hannes Riedmüller, der mit ihm im Sommer nach Stripfing kam und dort Sponsor ist, gab aber Auskunft: Cseh soll Abstand zum Fußball brauchen und eine Pause erbeten haben.

Über den Zustand des früheren Stadlau-Trainers kann man nur spekulieren, vermutlich ist er aber arbeitsmüde und ausgebrannt. Dass Cseh sich jetzt zurückzieht, um die Akkus wieder aufzuladen, und dafür sein allerliebstes Hobby (vorerst) aufgibt, verdient Re-spekt. Viele andere Trainer hätten es wahrscheinlich „schleifen“ lassen und halbherzig weitertrainiert, um nicht auf das Geld und die Anerkennung verzichten zu müssen, die Siege – auch im Amateurbereich – mit sich bringen.

Cseh aber nimmt sich die Zeit, um danach mit genau so viel Enthusiasmus wieder an der Seitenlinie herumzuhüpfen und seine Mannen nach vorne peitschen zu können. Irgendwo kann man beim quirligen Cseh auch verstehen, dass er eine Pause in Anspruch nimmt. Der Taktikfuchs lebt den Fußball, ist seit Jahren mit Leib und Seele dabei und fiebert bei jedem Match voll mit. Passend dazu sagte er im Herbst einmal: „Ich schlaf dann zwei Tage durch, weil ich selber glaub, dass ich mitgespielt hab.“