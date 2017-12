Im Sommer 2016 noch mit einem Jungprofi-Vertrag ausgestattet, fand sich der Zistersdorfer Manuel Kegler im Herbst 2017 plötzlich in der 1. Landesliga wieder, im Frühjahr 2018 wird er noch eine Etage tiefer in der 2. Landesliga kicken. In der Saison 2015/16 hatte der Offensivakteur in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel sein Können eindrucksvoll unter Beweis gestellt und dort – obwohl er erst 16 Jahre alt war – gleich 13 Mal getroffen. Der Lohn folgte auf dem Fuße: Training bei den Profis, fünf Nominierungen für den Kader in der Ersten Liga.

Der Gang in die fünfthöchste Spielklasse wirkt jetzt wie ein großer Rückschritt, doch Kegler glaubt weiterhin an sich und das Profigeschäft. Eine gute Halbsaison – mit eventuell ein paar Toren –, und der 18-Jährige empfiehlt sich wieder für Höheres. Horn, das wohl in die Sky Go Erste Liga aufsteigt, ist dabei nach wie vor Keglers Anker. Der Weinviertler „gehört“ den Waldviertlern, die ihn zunächst nach Haitzendorf und jetzt auch nach Mistelbach ausgeliehen haben.

Und auch wenn sich in einigen Jahren herausstellen sollte, dass die Hoffnung auf die ganz herausragende Karriere – wie bei vielen anderen zuvor – im Sand verläuft, der Grundstein für eine sehr gute, die zumindest in die Regionalliga führen kann, ist sicher gelegt.