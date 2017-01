Dass ein Akteur kurz vor Ende der Transferperiode ohne Verein dasteht, passiert öfter. Manche pokern zu hoch und kommen nirgendwo unter. Andere sind zu wählerisch oder kümmern sich nicht genug darum. Bei Sertan Günes ist das anders.

Der 34-Jährige strebte die Vertragsauflösung in Stripfing selbst an, will nicht zum Abkassieren auf der Tribüne sitzen. Zwei Aspekte machen das noch besonderer, als es ohnehin ist: Die Auflösung kam erst eine Woche vor Transferschluss, und Günes hatte noch keinen neuen Verein parat. Das hat sich bis Montag nicht geändert. Zur Not will er bis Sommer pausieren.

Zum Heiligen macht das Günes freilich noch nicht. Er soll Angebote von Post und Würmla ausgeschlagen haben, die wohl auch nicht nur ein Butterbrot umfassten. Sich – am eigenen Maßstab – nicht unter Wert zu verkaufen, ist aber absolut ok.

Die Zeit in Stripfing bleibt trotz Meistertitel 2015/16 ein Missverständnis. 16 volle Spiele in eineinhalb Jahren sind viel zu wenig für einen Mann, der mit 98 Toren in 260 Regionalliga-Spielen kam, um als Innenverteidiger geplant zu sein, weil die Offensive schon so stark besetzt war. Ob Stripfing da den großen Namen über die Funktionalität stellte? Das wird der Verein wohl nicht bejahen – irgendwie war aber schon zu erwarten, dass diese Liaison nicht allzu lange dauern würde.