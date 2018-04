„Im Fußball kann es so schnell gehen.“ Davon können aktuell der SV Stripfing und Verfolger Leobendorf ein Lied singen. Waren die Marchfelder nach dem Herbstdurchgang noch einen Zähler zurück, ist man plötzlich vor dem direkten Duell mit sieben Punkten in Front – und das, obwohl die Lipa-Mannen selbst mit einer Niederlage ins Frühjahr starteten. Möglich macht’s der Negativlauf der Leobendorfer, die in der Rückrunde erst ein Tor erzielen konnten und auf dem vorletzten Platz der Frühjahrstabelle zu finden sind.

Bei Stripfing hingegen kann man von einem Ausrutscher gegen Retz sprechen, gewann man die restlichen Spiele doch souverän. Unter anderem auch, weil die neuen Spieler gut integriert wurden und funktionieren: Miesenböck steuerte zwei wichtige Treffer bei, Sulimani war nicht nur Vorlagengeber, sondern auch Goldtorschütze gegen Rohrendorf. Mitgeholfen hat dabei vermutlich auch das ständige Positivbleiben, Sulimani beispielsweise sprach gleich nach seiner Verpflichtung von der Meisterschaft und nahm das Wort auch nach der Auftaktniederlage gegen Retz gleich nochmal in den Mund.

Vor dem Gipfeltreffen am Samstag haben es die Blau-Gelben nun selbst in der Hand. Gewinnt man, kann man schon mal für die Regionalliga Ost vorplanen.