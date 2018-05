Die Trainersuche in Mannsdorf ist höchst interessant. In ihrem Zentrum steht – vermutlich nicht gerade freiwillig – Oliver Lederer. Dass er der „Spitzenkandidat“ ist, von dem der Verein spricht, ist nicht offiziell bestätigt, aber sehr wahrscheinlich. Dass der bisherige Bundesliga-Coach beim Heimspiel gegen Traiskirchen in Mannsdorf war, um sich ein persönliches Bild zu machen und dass er auf der Liste steht, ist Fakt.

Macht das, was für Mannsdorf eine sensationelle Lösung wäre, auch aus Lederers Sicht Sinn? Seine Aktie wird nach St. Pölten nicht ganz hoch im Kurs stehen, ein Regionalliga-Klub, der nicht aufsteigen will, scheint aber doch wieder am anderen Ende seines Spektrums. Verständlich also, dass er sich – auch das ist nicht bestätigt, wirkt aber so – so lange wie möglich alle Optionen offen hält, Mannsdorf vertröstet, wohl auf ein Angebot von weiter oben hofft.

Die Marchfelder verkündeten nun öffentlich, nicht der Notnagel sein zu wollen und sich auf andere Kandidaten zu konzen-trieren. Eine kleine Hintertür für den „Spitzenkandidaten“ ließ man dennoch offen. Auch das ist nachvollziehbar, und doch muss Mannsdorf aufpassen. Ewig sollte man die anderen Kandidaten, zu denen Ex-FAC-Coach Franz Maresch zählen dürfte, auch nicht warten lassen. Ein Notnagel will bestimmt auch von ihnen keiner sein.