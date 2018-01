Josip Tadic wechselte im Sommer von Hohenau zum Ligakonkurrenten aus Laa – und ist jetzt zurück „zu Hause“. Hohenau-Obmann Roman Hallas hatte Tadic im Jänner 2015 von Wienerberg zum ASV geholt, nach dem Abgang vor Saisonstart bewahrte er ein gutes Verhältnis zum Defensivspieler. Auch Trainer Martin Grabenbauer pflegte den Kontakt zum 29-Jährigen.

Nachdem die „Ehe“ mit Laa jetzt nach nur einem halben Jahr in die Brüche ging, dockt Tadic wieder in Hohenau an. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Er fühlte sich immer wohl, ging damals nicht im Bösen und er spürte stets die Wertschätzung, auch nach seinem Abgang, weil die Verantwortlichen den Kontakt zu ihm hielten.

Dass Hohenau jetzt gleich drei positive Aspekte auf einmal abdecken konnte, ist natürlich Wahnsinn: Erstens schwächt man den direkten Konkurrenten; zweitens ist Tadic in dieser Liga ein absoluter Top-Transfer und benötigt keine Eingewöhnungsphase, weil er ohnehin alle kennt; und drittens ist er in Hohenau Eigenbauspieler, was nicht nur seinen Stammplatz untermauert, sondern auch Hohenau in die Karten spielt. Im Nachhinein betrachtet kann man nur sagen: Kontakt halten zahlt sich aus.