Ein leidiges Kapitel beim FC Mannsdorf ist zu Ende. Vor einem Jahr war Lukas Grill zum dritten Mal zu den Marchfeldern gewechselt, nach je sechs Monaten 2010 und 2013 sollte die Zusammenarbeit diesmal noch kürzer dauern. Die konstruktive wohlgemerkt, denn am Papier dauerte sie ja bis jetzt an.

Grund für das erneute Scheitern war ein Konflikt zwischen Grill und Trainer Gager, der schon im März begann. Uneinig über Spielzeit und Position, war das Band rasch zerschnitten. Dass Grill von einem Heimspiel vorzeitig heimfuhr, hat ihm Gager wohl nie verziehen. Ersterer pochte aber auf seinen Vertrag bis Sommer 2018, ging im Sommer nur leihweise zu Stripfing und erst jetzt nach weiteren Gesprächen und Einschaltung der VdF dauerhaft nach Krems.

Was im Detail alles vorfiel, wissen nur die Beteiligten. Schön war es letztlich für niemanden. Als Verein bleibt, dass Verträge auch dann eingehalten werden müssen, wenn man einen Spieler nicht mehr will. Umgekehrt pocht man auch oft auf Verträge, wenn ein Leistungsträger wegwill. Und Grill ist zu wünschen, dass er wieder dort hinkommt, wo er 2015 beim Wr. Sportklub war: auf sportliches Top-Niveau, nicht auf anderes bedacht. Vor Mannsdorf hatte er Stress in Lustenau und beim FAC, jetzt auch noch in Stripfing. Viermal in Folge – auch das kommt nicht von ungefähr.