Der Silvesterlauf in Erdpress hat das Sportjahr 2016 beendet. Der Nachfolger nimmt soeben Anlauf und schlägt am Wochenende erstmals auf. Wie gewohnt sorgen die Hallenkicker für den Auftakt, ehe auch Tennisspieler, Faustballer, Turner und alle anderen bald wieder auf Betriebstemperaturen kommen. Oder das zumindest wollen.

Die Fragen, die die kommenden zwölf Monate bereithalten, scheinen vielfältig. Bleibt Tennis-Ass Gerald Melzer unter den Top 100 der Weltrangliste oder gelingt ihm sogar nochmal ein Sprung nach vorne? Schafft sein Bruder Jürgen den Weg zurück in Richtung Weltspitze? Bleibt Racketlon-Ass Christine Seehofer weiter die Nummer eins der Welt?

Räumt das Franzensdorfer Tanz-Top-Paar Kathrin Menzinger/Vadim Garbuzov im Showtanzen wieder alles ab, was es zu gewinnen gibt? Können die drei Fußball-Vereine aus dem Bezirk ihre Vormachtstellung in der Gebietsliga beibehalten? Bleibt Lassee oben? Wer schafft den Aufstieg im Haifischbecken der 2. Klasse Marchfeld? Und was wird aus dem Aufstiegstraum der Handballer?

Die Antworten auf all diese Fragen wird nur die Zeit liefern, wo Sie sie lesen werden, ist aber klar: Die NÖN ist auch 2017 hautnah dabei. Lasset die Spiele beginnen.