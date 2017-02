Ein doppeltes Goalie-Dilemma: Lassee wollte sich nach dem Abgang von „Zweier“ Mittermayer ähnlich aufstellen, wieder auf eine Eigenbau-Lösung hinter Mikikits setzen. Macht Sinn. Die Lösung mit Ista fiel aber durch eine Operation flach. Jene mit Patzold nun auch, weil der doch nicht zur Verfügung stehen will.

Vorwerfen kann man dem SCL in dieser Causa – ohne die

exakten Gesprächsinhalte zwischen Patzold und dem Verein zu kennen – nichts. Die Sache ist ärgerlich, man kann sie aber einfach nicht ausschließen.

Anders und doch gleich ist die Lage in Mannsdorf. Mit der Verpflichtung von Petermann und dem Verbleib von Niebauer schien das Tor bestens besetzt. Eine Verletzung im Testspiel, und schon steht auch hier bis in die Meisterschaft nur Niebauer zur Verfügung. Sollte der ausfallen, muss Peter Reiter ran – mit 35 Jahren nicht ganz so schlimm wie bei Lassee, das hinter Mikikits zwischen 44 und 56 wählen kann, aber auch nicht optimal.

Was wiederum zeigt: Die Tormann-Position ist speziell. Sie dreifach zu besetzen, ist im Amateurbereich kaum drin. Natürlich gibt es Idealszenarios mit starken, motivierten Jungen als Zweit- und Drittlösung. Die sind aber selten. Die meisten Vereine brauchen über die Saison gesehen einfach Glück. Das gilt nach dem ersten Rückschlag umso mehr für Mannsdorf und Lassee. Ein zweiter wäre fatal.