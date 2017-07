In den letzten Jahren gab es keine Transferzeit, in der Stripfing nicht mehrfach zuschlug. Meistens zogen die Verantwortlichen sogar namhafte Spieler an Bord, die natürlich auch immer den Anspruch haben, fix zu spielen. Die Transfergeschehnisse ziehen aber auch immer einen langen Rattenschwanz nach sich, denn von aktuell 24 Kaderspielern sind nur rund die Hälfte Eigenbau. 16 Akteure können für ein Spiel genannt werden, von diesen 16 müssen wiederum acht Eigenbauspieler sein – und das stellt Erwin Cseh vor Probleme. Vorbeugen könnte man dem Ganzen, wenn man genug Spieler dazu bewegen würde, länger als zwei Jahre im Verein zu bleiben, was bisher aber zu selten gelang.

Der Haken: Als Trainer gibt man bekanntlich niemandem im Team eine Stammplatzgarantie, die Eigenbauspieler sind aber so rar gesät, dass sie diese schon fast haben. Auch wenn sie nicht von Anfang an spielen, im Kader werden sie zumindest dabei sein – während jede Menge Qualität auf der Tribüne platznehmen muss und nicht im Aufgebot steht.

Wechselt man dann die „Tribünenhocker“ ständig aus, wird die Konstanz fehlen. Tut man es nicht, werden die Akteure auf kurz oder lang unzufrieden. Auf Cseh wartet also nicht nur auf dem Feld jede Menge Arbeit. Wieder heißt es in Stripfing: neue Spielzeit, alte Probleme.