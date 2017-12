Als „letzte“ Runde im Herbst spielten die Regionalligisten – unter anderem Mannsdorf – die vorgezogene erste Runde aus dem Frühjahr. Für die Gager-Elf stand damit am 17. November das Spiel gegen die Vienna an – jene Vienna, die rund zwei Wochen später aus dem Spielbetrieb der RLO ausgeschlossen wurde und nun aller Voraussicht nach in der 2. Landesliga den Platz der eigenen Amateure einnimmt.

Der Versuch der Vienna, sich einen Platz in der RLO zu erzwingen, ist also gescheitert. Es ist zwar jedermanns Recht, gegen etwaige Urteile in Berufung zu gehen, aber im Sinne des Fußballs war der Einspruch des Traditionsvereins nicht. Skurril ist an sich schon, dass Mannsdorf in einem Match ranmusste, das es so in dieser Form gar nicht hätte geben dürfen. Ein Match, dass im Nachhinein null und nichtig ist.

Null und nichtig? Nicht ganz! Denn für Fabio Rumpler hatte das Bewerbsspiel mit Testspiel-Charakter weitreichende Konsequenzen: Er brach sich den Mittelfußknochen und fällt lange aus.

Für die Zukunft kann man aus dem Vienna-Insolvenzverfahren aber sogar positive Schlüsse ziehen. Denn der Traditionsklub war der „Vorreiter“, ab jetzt werden es sich Vereine, die in die selbe Lage kommen sollten, zweimal überlegen, vor Gericht zu ziehen.