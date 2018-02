Seit Juli 2015 sitzt Philip Haubner nun auf der Trainerbank von Prottes. Bei seinem Amtsantritt sprach er davon, viele gute junge Spieler einbauen zu wollen – das ist ihm gelungen. Bei seiner Bestellung gab es wohl mehr Kopfschüttler als Händehochreißer. So eine gute Entwicklung hätten dem früheren Tormann nur wenige zugetraut.

Derzeit steht Prottes auf Rang fünf, hat ebenso viele Punkte Rückstand auf die Spitze und mit dem jungen Sascha Mark den Führenden der Torschützenliste. Doch nicht nur das Team ist in der Gebietsliga zu einer Marke geworden, auch Coach Haubner hat sich einen Namen gemacht. Man merkt, er will mehr. Der 34-Jährige ist aufstrebend, ein Perfektionist und wirkt wissbegierig.

Aktuell sind Prottes und Haubner das perfekte Paar. Er kennt den Verein in- und auswendig, war jahrelang Kapitän. Umgekehrt genießt der Trainer seit jeher Vertrauen. Sollte aber in naher Zukunft nicht das ersehnte Ziel – der Meistertitel – erreicht werden, wird der Ex-Tormann nicht zu halten sein. Ein Typ wie Haubner will immer mehr, immer das Maximum und, wie er selbst sagt, immer gewinnen. Das werden auch schon die Vereine aus höheren Ligen bemerkt haben.