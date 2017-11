Jetzt also doch. Der Name Christian Prehsel schwirrte bereits einige Tage vor der einberufenen Pressekonferenz herum, Groß-Enzersdorf bestätigte dort dann auch den neuen Coach.

Der Gebietsligist holt sich mit Prehsel einen Mann an die Seitenlinie, der erst eine Station im Erwachsenenbereich hinter sich hat, dort aber einen großen Erfolg feierte: Er stieg in Mannsdorf vom Co zum Chef auf und wurde auf Anhieb Meister in der Landesliga. Prehsel erfüllte Mannsdorf also den sehnlichen Regionalliga-Wunsch.

Dem gegenüber steht allerdings, dass er einen Bomben-Kader zur Verfügung hatte. Vor der Meistersaison kam etwa Nacho Casanova – der wohl beste Mannsdorfer aller Zeiten.

In den vergangenen Monaten absolvierte Prehsel die A-Lizenz, machte sich dazu den Kopf frei – um in Groß-Enzersdorf eine Aufgabe zu übernehmen, die dem damaligen Mannsdorf gar nicht so unähnlich ist. Der Kader besteht aus einigen Topspielern, die ihre Schuhe schon in höheren Ligen schnürten, aber auch einigen Talenten. Dass er mit dem Nachwuchs gut kann, hat er beim FAC und auch in Mannsdorf bewiesen. Dort klappte auch das Verhältnis zu den „Alphatieren“. Ob das in Groß-Enzersdorf genauso funktioniert, wird wohl entscheiden, wie erfolgreich er bei seiner zweiten Station ist.