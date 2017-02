Das Torhüter-Pech in Mannsdorf nimmt absurde Ausmaße an. Wenige Tage nach Philip Petermann verletzte sich auch die Nummer zwei Philipp Niebauer schwer. Der 20-Jährige wird operiert. Fürs Trainingslager in Spanien wurde schnell Matej Babic vom Zweierteam nachgeflogen. Er springt mit Tormann-Trainer Peter Reiter ein, damit man die guten Bedingungen, die endlich Spielformen auf zwei Tore, oder Abschlüsse ermöglichen, auch nutzen kann.

Das Grundproblem bleibt aber dasselbe: Niebauer wird bis zur Meisterschaft fix nicht fit, Petermann wohl auch nicht. Die Lösungsmöglichkeiten sind überschaubar. Option eins und zwei sind Reiter und Babic. Der 35-jährige Reiter machte das letzte Pflichtspiel am 2. Mai 2015. Der 21-jährige Babic ist auf so hohem Niveau unerprobt. Dritte Option: Einen Spieler mit Nachwuchs-Status verpflichten. Für solche ist das Fenster noch einige Wochen geöffnet, sie sind aber rar. Und die letzte: Paul Mayerhofer.

Der Stammkeeper vom Herbst legt eine Karrierepause ein, hat den Pass aber noch in Mannsdorf liegen. Sollte ihn der Verein tatsächlich kontaktieren, zeigt das, wie schnell sich im Leben alles ändern kann. Im Winter wurde Mayerhofer noch aussortiert, jetzt könnte er plötzlich selbst die Bedingungen für eine Zusammenarbeit nennen.