Wer macht’s? Diese Frage stellen sich im Bezirk wohl alle, wenn sie auf die Gebietsliga-Tabelle schauen: drei Bezirksvereine unter den ersten Vier, einzig Korneuburg als Dritter hat sich „verirrt“. Ganz oben steht das Überraschungsteam aus Prottes, von dem jeder den Einbruch im Frühjahr erwartet. Doch Haubner und seine Mannen haben gezeigt, dass Durchhaltevermögen durchaus zu den Stärken zählt, holte man doch in allerletzter Minute den Herbstmeistertitel.

Dahinter lauert Neusiedl – die mit Abstand beste Defensive der Liga und noch dazu die einzige Mannschaft, die es vollbrachte, den ganzen Herbst ohne Niederlage zu überstehen. Dort hofft man auf ein altes Sprichwort: „Spiele gewinnt man in der Offensive, Meisterschaften in der Defensive!“

Diese These will man bei den viertplatzierten Hohenauern widerlegen. Dort hat man mit Coach Grabenbauer und Youngster Eisenecker zwei absolute Top-Verpflichtungen getätigt, die im Titelrennen noch den Ausschlag geben könnten. Zusätzlich hatte Jovo Peric gleich in seinem ersten Halbjahr das Visier gut eingestellt – er traf zwölfmal. Sollte es Grabenbauer also gelingen, die Defensive zu stärken, ist auch mit Hohenau zu rechnen. So viel Spannung ist nicht zu fassen.