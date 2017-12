Schlag auf Schlag geht es in der 1. Klasse Nord: Nach Kreuttal, Kronberg und Spannberg müssen jetzt auch Eckartsau und Hausbrunn einen neuen Tormann suchen. Ungewöhnlich ist nicht nur, dass in der Winterübertrittszeit so eine hohe Fluktuation herrscht, vielmehr überrascht es, dass ausgerechnet die Torhüter-Position so im Mittelpunkt steht.

Die Gründe könnten unterschiedlicher nicht sein: Endress beendet seine lange, erfolg reiche Karriere, Spannbergs Kocak tut es ihm gleich. Janecek geht von Kronberg nach Haslau, weil er seinen Lebensmittelpunkt verändert, und Kopacek sowie Kietaibl gaben private Gründe an. Sie wollen ein bisschen kürzertreten. Was auffällt? In allen fünf Fällen ging die Trennung vom Spieler und nicht vom Verein aus – und in allen fünf Fällen wollte der Verein den Goalie halten. Logisch – im Winter jemand Neuen zu finden ist schon schwer genug. Dann aber auch noch auf der vielleicht wichtigsten Position auf dem Feld, das gleich irgendwie einem Himmelfahrtskommando. Erschwerend für alle Mannschaften: Ihre Schlussmänner waren allesamt Eigenbauspieler und werden jetzt höchstwahrscheinlich durch „Fremde“ ersetzt. Der SC Kreuttal ist bis dato das einzige Team, das es geschafft hat, einen neuen Goalie zu holen – ohne EB-Status, versteht sich.