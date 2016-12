Große Namen beim SC Mannsdorf – manchmal klappte das in den letzten Jahren, manchmal nicht. Saurer, Prettenthaler und Salamon gesellen sich mit ihren Abgängen in die Liste der „Neins“. Was nach dem Verlauf der letzten Wochen nicht mehr sonderlich überraschend kam.

Die als Mitgrund erwähnten Verletzungsprobleme sind keine Floskel. Prettenthaler und Saurer machten in der Meisterschaft je fünf Spiele über 90 Minuten, Salamon zwei. Dass Prettenthaler etwa im Cup gegen Innsbruck überragend war und Saurer zu Saisonstart einer der wenigen Lichtblicke, rechnete sich zu wenig. Direkt aus der Ersten Liga kam das Trio im Sommer sicher nicht günstig – um am Ende oft zuzusehen, wenn die unbekannteren Kollegen Woche für Woche jubelten.

Auch bei Wojtanowicz war der Abschied durch die Kombination aus minimaler Spielzeit und weiter Anfahrt aus St. Pölten naheliegend. Bei Goalie Mayerhofer war es enger. Der junge Wiener war solide, ist aber nicht der Größte seiner Zunft. Trainer Herbert Gager will einen körperlich präsenteren Keeper. Das ist legitim.

Dass ihm Mannsdorf vertraut, ist auch klar. Nicht nur, weil der Coach erst im September gekommen ist. Seit Gagers Antritt holte der Aufsteiger 2,13 Punkte pro Spiel. Besser war in diesem Zeitraum nur die Vienna.