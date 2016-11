Leopoldsdorf und Lassee – für einige Jahre waren die beiden „SCs“ die sportlichen Aushängeschilder des Bezirks. Dass Mannsdorf und Stripfing irgendwann vorbeiziehen würden, war nicht zu verhindern. Macht aber auch nichts – ein Status als solider 2.-Landesliga-Verein wäre für beide absolut in Ordnung.

Genau da kommt die aktuelle Tabelle ins Spiel. Leopoldsdorf geht gerade noch als solide durch, wäre aber wohl gern im Bereich „gut“, was der Kader – zumindest in Bestbesetzung – auch hergeben sollte. Dass er nicht der größte ist, ist ein alter Hut, aber aktueller denn je. Seit 2013/14 gelang es nie mehr, zwei gleich starke Halbserien zu spielen. Die Schwankungen sind zu groß. Trainer Grabenbauer tobte am Freitag, stellte so manchem Akteur die Rute ins Fenster. Was da über den Winter passiert, wird spannend.

Lassee kam zuletzt in Fahrt, überwintert nun aber doch als Letzter. Nicht weiter schlimm, sagt Trainer Schalkhammer. Er treibt seine Transferpläne vo-ran. Wenn es darauf ankam, sind die zumeist auch gelungen. So muss es auch diesmal sein. Außer Wolkersdorf, das auch aufrüsten will, Wiener Neustadt und dann schon Leopoldsdorf ist nämlich kaum jemand in Sicht. Ein totaler Einbruch eines Rivalen, wie letztes Jahr bei Stockerau, kann zwar immer passieren, verlassen darf und wird sich darauf aber niemand.