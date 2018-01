Vom Kicker zum Schiri – Daniel Billan, Michael Weber und Ernst Schmidmayer schwärmen von den ersten Schritten am neuen Weg. Ihr „Wechsel“ ist lobenswert, weil er – bei all den schönen Dingen, von denen ältere Kollegen und auch die Neulinge selbst schon berichten – auch Mut erfordert.

Wer hat es nicht gerne, zumindest ein-, zweimal im Jahr die Aktion des Spiels zu liefern, von allen gelobt zu werden, als Held des Tages nach Hause zu gehen? Als Kicker gelingt das ab und an, als Schiri kannst du es dir abschminken. Im Bestfall hast du Ruhe, doch jeder Sportplatzbesucher weiß: Oft trifft das nicht ein. Früher oder später brauchst du ein dickes Fell.

Mit ihrem jungen Alter eignen sich die neuen Referees auch als Brückenbauer für die aktuelle und nächste Generation. Der geringere Altersunterschied zu den Spielern ist ein Vorteil, dass man eventuell noch gegeneinander gespielt hat ebenso. Auch ihr Umfeld werden Billan & Co. bewusst oder unbewusst sensibilisieren. Mit einer einfachen Botschaft: Der da drinnen könnte auch ich sein. Denk also dran: Nicht immer, wenn man sich im Recht fühlt, ist man das auch, nicht immer muss man es lautstark kundtun. Emotion ist gut und nötig, doch sie braucht Grenzen. Ohne Schiedsrichter gibt es kein Spiel. Machen wir es ihnen nicht ganz so schwer.