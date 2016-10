Prottes gegen Neusiedl, Zweiter gegen Erster – das Spitzenspiel der Gebietsliga klingt wirklich schmackhaft. Auf der einen Seite Neusiedl, das die NÖN vor der Saison als Geheimtipp auf der Titelrechnung hatte. Die Argumente: eingespielte Truppe, körperlich starke „Schlitzohren“, genügend Routine. Einiges davon ging mit der Verletzung von Demjanovic zwar flöten, die verjüngte Truppe ruft aber auch so konstant starke Leistungen ab und ist noch ungeschlagen.

Auf der anderen Seite Prottes, das den selbstbewussten Wunsch von Trainer Haubner, auch vorne mitzuspielen, bisher erfüllt. Mit einer klaren Spielidee und viel Aufwand hat die „No-Name-Truppe“ schon viele Gegner überrascht. Das Top-

duell am Sonntag haben sich beide Teams redlich verdient.

Und beide denken auch kaum weiter als bis zum Anpfiff. Vom Herbstmeistertitel wollen sie – zumindest offiziell – nichts wissen. In Neusiedl gab man zwar zu, schon an eine Hinrunde ohne Niederlage gedacht zu haben, um im nächsten Satz aber sofort wieder die Schwere der Aufgabe in Prottes zu erwähnen. Neu ist das im Fußball nicht wirklich. Respekt und Tiefstapelei, ob zurecht oder nicht, sind längst normal. „Wir hauen die weg“, rutscht kaum noch jemandem über die Lippen. Auch nicht im Amateurbereich.