Die „Sommerszene“ ging in ihr drittes Wochenende und konnte – wenig überraschend – wieder mit hochkarätigen Bands aufwarten. Am Freitag lockten „Weinstein“ und „Legends of Rock“, bevor am Samstag die berühmten französischen Chansonniers Jacques Brel, Edith Piaf und Co wieder zum Leben erwachten.

Corinna Fuchs von „French Connection plus“ verzauberte das Publikum mit französischen Chansons. | Mattes

„French Connection plus“ überzeugte mit gelungenen Interpretationen der großen Künstler – spätestens bei „Je ne regrette rien“ wähnten sich die Gäste nicht in Gänserndorf, sondern in Paris.