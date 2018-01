Wie die NÖN berichtete, läuft gerade eine große Spendenaktion für Christopher Bodisch aus Lassee. Er rettete 2004 als Neunjähriger seinen Bruder, der im Eis der Alten Donau eingebrochen war, trug selbst aber schwere Behinderungen davon. Jetzt braucht seine Familie Unterstützung, um ein rollstuhlgerechtes Auto anschaffen zu können. Die Hilfsbereitschaft ist überwältigend, zuletzt übergab auch der Spendenverein „Poker mit Herz“ 4.000 Euro.

Die Betreuung des schwerstbehinderten Christopher bringt seine Mutter Petra regelmäßig an ihre Grenzen. Trotz mehrerer Bandscheibenvorfälle versucht sie, ihrem Sohn ein Leben in Würde zu ermöglichen. So musste etwa über dem Bett ein Kran installiert werden, um den bewegungsunfähigen jungen Mann in der neben dem Bett stehenden Badewanne waschen zu können.

Eine aufwendige Dekubitusmatratze schützt vor dem gefürchteten „Wundliegen“ und zum Haus führt eine Rollstuhl-Rampe, um Christoper zur Therapie transportieren zu können. Dieser Transport wird von Petra Bodisch selbst mit ihrem Privatfahrzeug organisiert, doch jetzt benötigt sie ein neues. Da sie die Kosten dafür nebst behindertengerechtem Umbau nicht aufbringen kann, wird sie jetzt auch von dem Spendenverein „Poker mit Herz“ unterstützt.

Kürzlich überreichte die Schirmherrin des Vereins, Unternehmerin Henrieta Zanoni, Christopher einen Scheck in der Höhe von 4.000 Euro. „Christopher ist wirklich bewundernswert. Trotz seiner körperlichen und geistigen Beeinträchtigung und den damit verbunden chronischen Schmerzen wirkt er immer fröhlich. Wir hoffen, mit dieser Spende ihm und vor allem auch seiner Mutter den Alltag ein wenig erleichtern zu können“, so Zanoni.