Christoph W. traute am Freitag, 16. März, seinen Augen kaum. Sein am Bahnhofsparkplatz abgestellter Wagen war nicht mehr fahrtüchtig. Dreiste Diebe hatten die Räder entwendet. Der entrüstete Fahrzeugbesitzer erstattete sofort Anzeige bei der örtlichen Polizei und informierte die NÖN. Er erklärt empört: „Die Aufmerksamkeit aller Bürger muss geweckt werden, ein öffentlicher Parkplatz ist doch kein Selbstbedienungsladen!“

"Auffälliges Verhalten soll der nächsten Polizeidienststelle gemeldet werden"

Die NÖN fragte beim Chef der Kriminaldienstgruppe im Bezirk nach, wie es zu einem derartigen Zwischenfall kommen konnte. Gerald Reichl informiert: „Solche Diebstähle können einfach nicht verhindert werden. Die Bevölkerung und auch die Sicherheitspersonen sind natürlich aufgerufen, die Augen offenzuhalten. Auffälliges Verhalten von Unbekannten soll sofort der nächsten Polizeidienststelle gemeldet werden“.

Es handle sich aber um keine Diebstahlsserie, seit Jahresbeginn habe es in Niederösterreich nur zehn ähnliche Diebstähle gegeben. Im Bezirk scheine nur ein einziger ähnlicher Diebstahl zu Jahresbeginn in Deutsch-Wagram in den Akten auf.