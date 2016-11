Ist die Marktgemeinde unterversorgt? Vergangene Woche übergaben die geschäftsführenden SP-Gemeinderäte Peter Gahleitner und Andreas Grünbeck 468 Unterschriften von Bürgern aus Lassee und der Katastralgemeinde Schönfeld an VP-Bürgermeister Karl Grammanitsch. Die Forderung hinter der Initiative: Ein zweiter Supermarkt in der Gemeinde muss her.

„Nun ist der Bürgermeister am Zug, für einen zusätzlichen Markt die Weichen zu stellen – die SPÖ ist gerne bereit, mitzuarbeiten“, so Gahleitner. Im NÖN-Gespräch kommt Ortschef Grammanitsch der Forderung entgegen: „Auch mir ist die Supermarkt-Problematik bekannt und ein zweiter Nahversorger ist seit längerer Zeit auch mein Anliegen. Nur ist es eben nicht so leicht, eines der Unternehmen anzulocken.“

