Rosenkrieg im Verein „Leader Region Marchfeld“? Derzeit gehen Gerüchte um, dass die Geschäftsführerin des regionalen Projektförderungs-Vereins, Rosa Susanne Gugerell, von Leader-Obmann VP-Bürgermeister Karl Grammanitsch überraschend gekündigt wurde.

Die NÖN hat bei Gugerell persönlich nachgefragt, wie es zu diesem Zerwürfnis kommen konnte, diese wollte aber weder zu der Causa „Rauswurf“ selbst Stellung nehmen, noch über mögliche zukünftige Engagements sprechen.

Ein wenig aufschlussreicher verlief das Gespräch mit Obmann Grammanitsch: „Die Gerüchte treffen zu, die Zusammenarbeit hat einfach nicht mehr funktioniert. Gugerells Kündigungsfrist endet Ende März 2017. Es ist wie in einer Ehe – wenn es nicht mehr passt, dann muss man sich trennen.“ Zu den genauen Gründen für die Kündigung der Geschäftsführerin hält sich aber auch Grammanitsch bedeckt. Die Nachfolge von Gugerell bleibt vorerst unklar.

"Es wird Veränderungen geben"

Und die Gerüchteküche brodelt weiter: Dem Vernehmen nach werden sowohl Leader-Obmann Karl Grammanitsch als auch der Obmann des Schwester-Vereins Marev (Verein zur Förderung der Regionalentwicklung im Marchfeld), Eckartsaus VP-Bürgermeister Rudolf Makoschitz, in absehbarer Zukunft ihre Funktionen an den Spitzen beider Vereine an VP-Landtagsabgeordneten und Stadtchef René Lobner abgeben.

Im NÖN-Gespräch zeigt sich Marev-Obmann Makoschitz zurückhaltend: „Wenn die Gerüchte das besagen, dann wird‘s ja wohl stimmen.“ Etwas eindeutiger, wenn auch noch vorsichtig formuliert, ist hier ebenfalls das Statement von Ortschef Grammanitsch: „Es wird Veränderungen geben. Meiner Meinung nach ist es wesentlich sinnvoller, beide Funktionen in einer Hand zusammenzuführen.“ Der Entwicklung der Region sei der größere Handlungsspielraum und die politische Kraft eines Landtagsabgeordneten natürlich zuträglich.