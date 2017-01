Am Samstag gegen 20.15 Uhr wurde die örtliche FF zu einem Zimmerbrand in einem Wohnhaus alarmiert. Ein Christbaum war während einer Silvester-Feier in Brand geraten – eine Person wurde dabei verletzt und das Wohnzimmer schwer beschädigt.

Die eingesetzten Kräfte, darunter ein rasch ausgerüsteter Atemschutz-Trupp, wurden von den Bewohnern und ihren Gästen bereits an der Haustür empfangen. Die Florianis konnten den Brand daraufhin rasch unter Kontrolle bringen und schlussendlich ablöschen. Weiters wurden Druckbelüfter eingesetzt, um das stark verqualmte Haus rauchfrei zu bekommen.

Die Hausbesitzerin musste von den ebenfalls alarmierten Marchegger Rotkreuz-Sanitätern mit Verdacht auf Rauchgas-Vergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt waren bei dem Einsatz 41 Mitglieder der Feuerwehren Lassee, Schönfeld und Untersiebenbrunn mit acht Fahrzeugen im Einsatz.

Dem Vernehmen nach dürften möglicherweise die am Baum angebrachten Sternspritzer für den Brand verantwortlich sein.