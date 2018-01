Die Bezirks-FP kommt nicht zur Ruhe: Nach Parteiaustritten, internen Querelen und dem Rauswurf des Orther Gemeinderats Markus Ripfl (die NÖN berichtet) kam nun ans Tageslicht, dass gegen FP-Bezirkschef Herbert Steindl und Dieter Dorner (Bezirks-Spitzenkandidat für die Landtagswahl) eine Klage wegen Rufschädigung vorliegen soll. Zumindest behauptet das Michael Neuweg aus Leopoldsdorf.

Michael Neuweg ist im Clinch mit der FP-Bezirks-Spitze. | Facebook

Die Geschichte begann bereits vor zwei Jahren: Damals bekundete Neuweg Interesse, sich in der FP Leopoldsdorf zu engagieren. Mitgliedsantrag und -beitrag waren schnell erledigt.

Neuweg: „Ich brachte mich aktiv ein, war Ansprechpartner außerhalb der Gemeinde und wenig später wurde ich bei einer Ortsgruppen-Sitzung einstimmig zum Schriftführer gewählt.“

Mitgliedsantrag wurde ohne Gründe abgelehnt

Stutzig wurde Neuweg, als alle anderen Ortsgruppen-Mitglieder Schreiben mit offenen Forderungen des Mitgliedsbeitrags zugestellt bekamen (normalerweise werde der Beitrag aller Ortsgruppenmitglieder in bar eingesammelt und dann überwiesen), nur er nicht: „Da habe ich mich an den damaligen Ortsgruppen-Obmann David Leitner gewandt, der daraufhin Bezirksgeschäftsführer Herbert Steindl kontaktierte. Der soll gesagt haben, dass mein Mitgliedsantrag vom Land abgelehnt worden sei. Auf die Frage nach einer Begründung kam ein lapidares: ,Brauch‘ ich nicht‘ – womit er auch recht hat.“

Das Problem sei allerdings, dass auch Leitner nichts davon gewusst habe und somit ein Nicht-Parteimitglied in einer offiziellen Wahl zum Schriftführer bestellt worden war und dieses Amt auch einige Zeit bekleidete: „Das ist statutenwidrig, weil ich somit keine Parteifunktion bekleiden dürfte“, weiß Neuweg, der festhält: „Ich bin zwar kein registriertes, aber weiterhin aktives Mitglied der FP-Ortsgruppe.“

Neuweg suchte das Gespräch mit Steindl, ein vereinbartes Treffen sei aber nicht zufriedenstellend verlaufen: „Zuerst ließ er mich bei dieser Sitzung 1,5 Stunden warten und dann drückte er mir nur ein Mitgliedsformular in die Hand. Aber das habe ich bereits ausgefüllt und eingereicht, ich wollte Lösungen, kein Formular.“

„Rufschädigung durch Steindl und Dorner“

Doch das war erst der Anfang: „Ab dann kam es zu aktiver Rufschädigung durch Steindl und seinen Stellvertreter Dorner.“ Neuweg habe von Bekannten erfahren, welche Gerüchte der FP-Bezirksparteichef über ihn verbreite: „Er soll bei einer außerordentlichen Sitzung in Untersiebenbrunn vor über 21 Personen unter anderem erzählt haben, ich sei schwerer Alkoholiker und in Behandlung, ich sei ein arbeitsloser und unwilliger Schmarotzer sowie ein vielfach verurteilter Straftäter, der bereits im Gefängnis war.“

Dieter Dorner weiß nichts von einer Klage gegen ihn. | FPÖ

Da reichte es Neuweg: „Ich bin Offizier in Ruhestand, kann also gar nicht arbeitslos sein, ich habe einen einwandfreien Leumund, habe auch einen Blutattest machen lassen, um zu beweisen, dass ich kein Alkoholiker bin – also habe ich Steindl schriftlich aufgefordert, seine Aussagen zurückzunehmen.“ Der habe sich geweigert und so habe Neuweg rechtliche Schritte ergriffen: „Die Klage wegen falschen Leumunds und Rufschädigung ist vom Bezirksgericht angenommen worden. Ich habe vier Zeugen, die die Aussagen gegen mich bestätigen.“

Sowohl Steindl als auch Dorner wissen nichts von einer Klage und bestreiten die Aussagen. Steindl: „Kasperltheater! Hier versucht ein Nicht-Mitglied offenbar, Parteifunktionäre anzupatzen. Es war also auch im Nachhinein die richtige Entscheidung, Neuweg nicht in die Partei aufzunehmen.“

Neuweg könne auch nicht Schriftführer der FP Leopoldsdorf gewesen sein: „Dafür hätte er gewählt werden müssen, und zwar bei einem Ortsparteitag, wo ich dann auch anwesend gewesen wäre. Es ist nicht möglich, dass ein Nicht-Mitglied eine offizielle Funktion ausübt.“