Füchsen wird nachgesagt, dass sie schnell lernen, Zusammenhänge erfassen und ihr Wissen dann in raffinierte Strategien umsetzen. Der Postfuchs gehört wohl nicht zu dieser Gattung, er agierte seit den Feiertagen im Dezember eher träge. SP-Bürgermeister Thomas Nentwich und sein Team kämpften mehr als drei Wochen mit der Postbürokratie, nun fiel eine Veranstaltung der Gemeinde trotz Terminverschiebung des Anmeldeschlusses endgültig ins Wasser. Das Gemeindeoberhaupt tobt.

Was war passiert? Drei Tage nach Weihnachten gaben Gemeindeangestellte beim Postpartner eine Aussendung ab. Diese sollte in der Folgewoche in alle Postkästen der Gemeindebürger eingeworfen werden. Die Post sagte eine Zustellung innerhalb von fünf Tagen zu. Am 8. Jänner hatte jedoch noch kein einziger Gemeindebürger die Information erhalten, dass die Marktgemeinde am Samstag, 20. Jänner, einen Skitag plane.

SP-Bürgermeister Thomas Nentwich musste den Skitag der Gemeinde wegen zu geringer Anmeldungen absagen. | Archiv

Also wurde kurzerhand der Kundenservice der Post telefonisch kontaktiert. Wer denkt, dass die Angelegenheit damit beschleunigt werden könnte, der irrt. Die Telefondame informierte, dass Anfragen per Mail eingereicht werden müssen und ausschließlich schriftlich bearbeitet werden. Am Folgetag erhielt Nentwich die Mailnachricht, dass die Postwurfsendung in Verlust geraten sei. Da die Zeit knapp wurde, verschob die Gemeinde den Anmeldetermin für den Skitag auf Dienstag, 16. Jänner. Die Aussendung wurde ein zweites Mal für die Verteilung kopiert.

Doch auch der Weg des neuen Infozettels war mit Hürden gepflastert. Mittlerweile ist der Anmeldeschluss verstrichen und der Bürgermeister schäumt vor Wut, denn der Skitag musste abgesagt werden.