Am Samstag kurz nach Mittag kam es in einer Wohnung zu einem heftigen Familienstreit zwischen Mutter und Sohn (23), worauf die Frau schließlich die Polizei alarmierte. Als zwei Beamte an der Einsatzadresse eintrafen, rastete der junge Mann aus und attackierte die Polizisten, die dabei verletzt wurden. Anschließend flüchtete der Täter.

Dann wurde es filmreif: Der Sohn kehrte noch einmal zur Wohnung der Mutter zurück und trat die Tür ein. Abermals floh er vor der Polizei und brüllte dabei, dass er jetzt seinen Kampfhund holen und mit diesem alle umbringen werde. Mittlerweile waren bereits mehrere Streifen im Einsatz, um den Tobenden zu verfolgen. Im Bereich der Bahnstraße konnte er schließlich gestellt werden. Sein Hund wurde mit Pfefferspray außer Gefecht gesetzt. „Den Täter selbst erwischten die Kollegen mit dem Spray nur auf der Schulter“, erinnert sich Gerald Reichl, Chef der Gänserndorfer Kriminaldienstgruppe, im NÖN-Gespräch.

Trotzdem sah der 23-Jährige nun offenbar ein, dass er gegen acht bewaffnete Polizisten keine Chance hatte – er ließ sich festnehmen. Der Hund wurde zum Ausspülen seiner Augen zu einem Tierarzt gebracht.