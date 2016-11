Leopoldsdorf

Sie ist klein, sie ist schamlos und sie legt bedenkenlos ihren Finger in offene gesellschaftliche Wunden: Das „Enfant terrible“ der jungen österreichischen Literatur-Szene, Stefanie Sargnagel, gab Interessierten und Unerschrockenen am vergangenen Samstag einen flüchtigen Einblick in ihr bisheriges Schaffen: Ein Kuriositäten-Kabinett in Buch-Form, das den Hörenden gleichzeitig verschämt erröten, zustimmend nicken und lauthals lachen lässt.

Die mit dem Ingeborg-Bachmann-Publikumspreis ausgezeichnete Wienerin entführte die willigen Opfer in ihrer unverkennbar gallig-respektlosen Art auf eine schockierende Lese-Reise durch ihre Welt.

K.L.U.B.-Obmann Karl Heinz, Bachmann-Preisträgerin Stefanie Sargnagel und SP-Bürgermeister Thomas Nentwich (v.l.). | Havranek

Immer wieder unterbrochen von kuriosen, episodenhaft vorgetragenen Erlebnissen aus ihrer Zeit als Callcenter-Mitarbeiterin entfaltete sie ihre oft nicht nachvollziehbaren Gedanken-Schnipsel vor dem Publikum: Angesagte Waffengeschäfte in Simmering waren dabei ebenso Thema wie muffig-elegante ORF-2-Moderatorinnen und der Hass auf lebensunfähige, hochnäsige Kunststudenten.

Anderthalb brutale Stunden nach dem Beginn der Lesung waren die Hörer ebenso begeistert wie zutiefst schockiert – waren Zeuge geworden, wie ein Mensch dem banalen Wahnsinn des Alltags seinen eigenen banalen Wahnsinn entgegenstellt – um nicht verrückt zu werden.