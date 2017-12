Die Querelen in der Bezirks-FPÖ wirken sich auch auf die Gemeindepolitik aus: Wie die NÖN berichtete, gab FP-Mandatar David Leitner seinen Rücktritt bekannt. SP-Bürgermeister Thomas Nentwich dazu: „Leitner interessiert die Gemeindepolitik überhaupt nicht.“ Er begründet diese Meinung mit einem Dokument, das bescheinigt, dass Leitner nicht einmal bei 50 % der Gemeinderatssitzungen anwesend war.

Demnach fehlte der blaue Abgeordnete in neun von 17 Sitzungen, drei Mal sogar unentschuldigt. „Er nimmt am öffentlichen Leben in der Marktgemeinde nicht teil. Nicht einmal die am Gemeindekalender angekündigten FPÖ-Veranstaltungen finden statt bzw. werden von Leitner besucht. Er war von Anfang an nur eine Marionette von Vater Helmut Leitner.“ Letzterer war früher FP-Bezirksparteichef, hält sich politisch mittlerweile aber im Hintergrund.

SP-Bürgermeister Thomas Nentwich kritisiert den FP-Politiker scharf. | Archiv

Nentwich legt nach: „Auch zu den Ausschuss-Sitzungen kam Leitner nie, von etwa 73 Einladungen wurde keine einzige angenommen. Außerdem hat er zu Wahlen Personen als Wahlzeugen und Beisitzer namhaft gemacht, ohne dass diese das gewusst haben. Das heißt, nicht einmal in der eigenen Ortsorganisation erfolgt eine Kommunikation mit den Funktionären.“

Nentwich abschließend: „Ich bin gespannt, wen Leitner als Nachfolger nominiert. Lustig wäre der Letzte auf der FP-Liste: Helmut Leitner. Da es aber nicht lustig sein soll, sondern geprägt von ehrlicher Arbeit, wäre es wohl am besten, das Mandat bleibt unbesetzt.“

Leitner lässt das nicht auf sich sitzen: „Bezüglich des unentschuldigten Fehlers gab es schon ein Gespräch mit Nentwich, das war eigentlich geklärt. Das letzte Mal, als ich unentschuldigt gefehlt habe, hatte ich schon den Rücktritt im Sinn. Nentwich versucht jetzt anscheinend, Stimmung gegen mich zu machen, weil er selbst nicht beliebt ist im Ort.“ Zu den Ausschuss-Sitzungen sei er nicht gekommen, weil er dort nur als Zuhörer sein durfte: „Es wurde mir nicht gestattet, aktiv mitzuwirken, obwohl das – beispielsweise im Prüfungsausschuss – in vielen Gemeinden üblich ist.“

Veränderung im Leben auch Rücktrittsgrund

Das „Chaos in der Bezirkspartei“ sei der Hauptgrund für seinen Rücktritt, aber auch seine veränderte Lebenssituation hindere ihn daran, mit gutem Gewissen politisch aktiv zu sein. Die Wahlzeugen und Beisitzer hätte er gerne gestellt: „Aber die FP-Ortsgruppe ist nun einmal nicht größer. Außerdem kamen die Einladungen zur letzten Wahl von der Bezirkspartei.“

Wer wird sein Nachfolger im Gemeinderat? „Das habe nicht ich zu entscheiden, da hat der FP-Gemeindevertreterverbund ein gewichtiges Wort und der wird meinen Vater nicht nominieren – auch wenn das von der politischen Qualität vielleicht das Beste wäre. Ich bin sicher nicht seine Marionette. Ich hole mir ab und zu Rat bei ihm, weil er über Erfahrung verfügt.“