Das kühle Nass prägt derzeit einige politische Gespräche in der Gemeinde: Einerseits ist ein Entlastungsgerinne für die Loimersdorfer Schwemm in Planung, andererseits nimmt die Wasserversorgungsanlage, die zwischen Engelhartstetten, Loimersdorf und Stopfenreuth gebaut wird, immer konkretere Formen an.

In Loimersdorf kommt es bei Starkregen insbesondere bei Häusern in der Umgebung der Schwemm oft zu überfluteten Kellern. Um dem entgegenzuwirken, will die Gemeinde nun ein etwa 500 Meter langes Entlastungsgerinne von der Schwemm bis bis zum Loimersdorfer Graben herstellen: „Damit können wir auf erhöhtes Grundwasser reagieren, ohne pumpen zu müssen“, erklärt VP-Bürgermeister Josef Reiter.

„Hier soll ein Naherholungsgebiet entstehen"

Derzeit seien einige Genehmigungsverfahren im Laufen, Reiter rechnet mit einem Baubeginn im kommenden Frühjahr. Entlang dieses Entlastungsgerinnes soll eine Renaturierung erfolgen, es werden Bäume und Sträucher gepflanzt: „Hier soll ein ansehnliches, ansprechend gestaltetes Naherholungsgebiet entstehen“, verrät der Ortschef.

Man rechnetmit Kosten um die 100.000 Euro, vom Land NÖ kam aber diesbezüglich eine Jubelmeldung: „Uns wurden 80 Prozent Förderung gewährt“, freut sich Reiter, der überwältigt war, als er von der Zusage erfuhr: „Das war ein Hammer, für Loimersdorf ist das eine tolle Sache und die Gemeinde erspart sich einen Haufen Geld.“

Auch die lang erwartete Wasserversorgungsanlage, die für weitere Wohnbauten in der Gemeinde notwendig ist, befindet sich bereits im Bau: Der Brunnen ist gegraben und das Brunnenhaus gebaut. In Betrieb gehen wird die Anlage aber voraussichtlich erst im Frühjahr. Die Baugenehmigung für die Engelhartstettener Bachgasse konnte aber schon erteilt werden und so wurden die Asphaltierungsarbeiten bereits gestartet. Die notwendigen Leitungen sind bereits verlegt – und das gemeinsam mit einer Leerverrohrung: „In diese kann dann nachträglich eine Glasfaserleitung verlegt werden“, denkt Reiter auch an die Zukunft.