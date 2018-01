Friedrich Kreiner und Viktoria Prodinger: Die junge Künstlerin holte sich von Kreiner Inspiration und Tipps für ihr Schaffen. Im Bild auch zwei von Prodingers Bildern und in ihren Händen ihr neues Buch. Walter Sebestian hatte den Kontakt hergestellt und die beiden Kunstschaffenden tauschten sich in Kreiners Atelier und in seinem Wohnhaus angeregt aus.

| Havranek