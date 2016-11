Bei den Bewohnern im Stadtteil Marchegg-Bahnhof Richtung Schloßhof geht seit einiger Zeit die Angst vor einem aggressiven Hund um, viele trauen sich mit ihrem eigenen Vierbeiner nicht mehr auf die Straße. Im Hundehaltungsgesetz § 1 Abs. 1 ist folgender Sachverhalt geregelt: „Wer einen Hund hält, muss die dafür erforderliche Eignung aufweisen und hat das Tier in einer Weise zu führen und zu verwahren, dass Menschen und Tiere nicht gefährdet oder unzumutbar belästigt werden können.“

Dennoch lässt ein Hundebesitzer seinen Jagdhund im Ortsgebiet nördlich des Bahnhofs trotz Leinen- oder Maulkorbpflicht (NÖ Hundehaltegesetz § 8 Abs. 4) immer wieder frei herumlaufen. „Der Vierbeiner fügte bereits einigen Artgenossen schwere Verletzungen zu, es sind auch schon Katzen aufgrund einer Attacke dieses Hundes verendet“, klagt ein Anrainer.

"Es kommt laufend zu furchtbaren Ereignissen"

Sein eigener Hund musste kürzlich beim Tierarzt genäht werden, er selbst (Name der NÖN-Redaktion bekannt) erlitt Bisswunden an der Hand, als er seinen Liebling schützen wollte – dieser Vorfall brachte nun das Fass zum Überlaufen. Ein Betroffener hat – um sich selbst sowie alle Passanten und Tiere in Zukunft zu schützen – Anzeige gegen den uneinsichtigen Hundebesitzer erstattet.

„Es kommt laufend zu furchtbaren Ereignissen, obwohl der Hundehalter immer wieder aufgefordert wird, seinen unberechenbaren Vierbeiner an die Leine zu nehmen. Dieses grob fahrlässige Verhalten muss rechtliche Folgen nach sich ziehen“, beschwert sich der erzürnte Mann. Gerhard Hahn, Postenkommandant in Lassee, bestätigt das Einlangen der Anzeige, diese wurde an die Staatsanwaltschaft Korneuburg weitergeleitet.