Alles neu bei der Flüchtlings-Unterbringung in der Storchenstadt: Johann Horner, Besitzer des Schloss-Gasthofes und dereinst größter Quartiergeber von Asylwerbern in Marchegg, wirft das Handtuch. Sein Vertrag mit der Flüchtlings-GmbH „MiM“ läuft am 28. Februar aus.

Zur Erinnerung: Schon im Sommer 2016 hatte der Gastronom laut darüber nachgedacht, sich aus dem Vertrag mit der Flüchtlings-GmbH „MiM“ (Menschen im Marchfeld) zu lösen, um zukünftig bis zu 34 Asylwerber bei sich unterbringen zu können – aus wirtschaftlichen Gründen (die NÖN berichtete).

Der Marchegger Schlossgasthof wird zukünftig keine Asylwerber mehrbeheimaten. | Nußbaum

Er stieß dabei aber auf den massiven Widerstand der Stadtregierung. Auf die damalige Frage der NÖN, was passiere, wenn der Plan der eigenständigen Asylwerber-Unterbringung scheitern sollte, antwortete Horner noch gelassen: „Das weiß ich noch nicht – vielleicht höre ich ganz mit der Unterbringung auf.“ Ein Menetekel, das sich nun zu bewahrheiten scheint – Horner selbst wollte zu den Hintergründen seines Rückzugs keinen Kommentar abgeben.

Die NÖN hat sich bei VP-Stadtchef Gernot Haupt schlaugemacht, wie es nun, nach dem Ausstieg des Wirten, mit der Flüchtlings-Unterbringung weitergeht: „Durch die Auflösung des Vertrages entsteht der MiM kein gröberer Schaden.“ Es seien ohnehin nur noch acht Flüchtlinge bei Horner untergebracht. Vier davon sollen in einer Unterkunft im Stadtteil Bahnhof beherbergt werden.

Der Rest werde, so sich keine geeignete Unterkunft ergibt, vonseiten des Landes NÖ neu untergebracht. Verzweifelt suchen nun freiwillige Helfer eine Herberge für zumindest einen der Verbliebenen: Der 18-jährige Hasibullah aus Afghanistan möchte gerne in Marchegg bleiben, wurde er doch hier sozialisiert – er arbeitet sogar beim Roten Kreuz mit.