In der Nacht von Donnerstag auf Freitag trieben mindestens zwei Einbrecher ihr Unwesen in der Gemeinde. Insgesamt konnte die Polizei Spuren an bisher vier Gebäuden feststellen.

Den größten finanziellen Schaden erlitt das Café Bernstein. Die Täter waren über den Hintereingang ins Lokal eingedrungen und entwendeten sowohl Spirituosen als auch Geld. An Zigaretten hatten die Kriminellen kein Interesse. Das Lokal ist mit einer Überwachungskamera gesichert, auf den Bildern sind zwei Personen erkennbar.

Beim Café Bernstein drangen die Diebe durch eine Hintertür ins Gebäude ein. | privat

Beim Blumengeschäft Blütentraum nahmen sich die Einbrecher besonders viel Zeit. Eine 200 Kilo schwere Seitenscheibe wurde fachmännisch ausgebaut und unbeschädigt an die Hausmauer gelehnt. Auch die Blumen blieben unversehrt, es wurde lediglich die Registrierkassa aufgebrochen und ausgeräumt.

Im Schulgebäude fanden die Ermittler zwei aufgebrochene Lehrerzimmer-Türen und einen beschädigten Getränkeautomaten. Beim Billa-Markt konnten ebenfalls Einbruchsspuren gesichert werden. Hier dürften die Täter jedoch gestört worden sein, bevor sie ins Gebäude eindringen konnten.