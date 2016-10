Wenn das der Kaiser wüsste: Seit vergangener Woche erstrahlt die Franz-Joseph-Büste im Kaiserpark nahe dem Rathaus in neuem Glanz. Anlässlich des Jubiläumsjahres – der Todestag des Habsburgers jährt sich heuer zum 100. Mal – hatte der Heimat- und Kulturverein unter Obfrau Waltraude Horak alles in Bewegung gesetzt, um dem Denkmal wieder ein gefälliges Aussehen zu verleihen.

Der örtliche Steinmetzbetrieb Türk trug Sorge für die fachgerechte Renovierung und vergangenen Freitag war es dann so weit: Im Beisein von Kaiser-Nachfahrin Camilla Habsburg-Lothringen ging die feierliche Einweihung mit zahlreichen Gästen über die Bühne. Der Kulturverein sorgte für beste Verköstigung und der Musikverein Marchegg-Breitensee verlieh der Veranstaltung einen angemessenen Rahmen.

Zur Information: Die Büste war im Jahr 1908 anlässlich des 60. Thronjubiläums Kaiser Franz Josephs errichtet worden. Ein heute kaum sichtbarer Makel am Hals der Figur erinnert an einen Vandalen-Akt: In den Wirren nach dem Zweiten Weltkrieg war der Figur einmal der Kopf abgeschlagen worden.