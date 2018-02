Rechtzeitig zur heurigen 750-Jahr-Feier der Stadt Marchegg trafen die Originalnoten des im Jahr 1968 komponierten „Marchegger Festmarsches“ nach umfangreicher Recherche in der Stadt ein.

Rückblick: Anlässlich der 700-Jahr-Feier im Jahr 1968 komponierte Hauptschullehrer Walter Neumann den Marsch, der dann am 22. September 1968 von der Zollwachemusikkapelle Wien erstmals aufgeführt wurde. Der Festmarsch ist nach einigen Ausstrahlungen im ORF-Radio in Vergessenheit geraten und über den Verbleib der Originalnoten wusste man nichts mehr.

Zollwache besteht kaum noch in ursprünglicher Form

Nach vielen Diskussionen und Recherchen des Männergesangvereins Marchegg stießen dessen Mitglieder auf die Erben der kinderlos gebliebenen Eheleute Neumann. Der 2017 verstorbene Helmut Hübl aus Breitensee, langjähriges Mitglied des Musikvereins, nahm dann Kontakt mit Familie Fleischanderl, den Erben der Neumanns, auf. Familie Fleischanderl war im Besitz der Original-Partitur, leider fehlten die Noten für die einzelnen Musikinstrumente.

Da die Zollwache in ihrer ursprünglichen Form kaum noch besteht, nahmen Otto Plail und Hübl Kontakt zum ehemaligen Zollwachebeamten Walter Krupan jun. auf. Dieser konnte den Sängern erfolgreich weiterhelfen und es war möglich, am 25. November des Vorjahres, rechtzeitig zum Herbstfest des Musikvereins Marchegg/Breitensee, den ersten Teil und am vergangenen Donnerstag den zweiten Teil der Noten in Anwesenheit von VP-Bürgermeister Gernot Haupt an die Leitung des Musikvereins Marchegg/Breitensee zu übergeben.

Die Mitglieder des Männergesangvereins und des Musikvereins bedankten sich ausdrücklich bei Familie Fleischanderl, Karin Hübl und Walter Krupan jun. Otto Plail und seine Gesangskollegen hoffen auf eine „zweite Uraufführung“ bei der 750-Jahr-Feier der Stadt Marchegg, die von 22. bis 24. Juni über die Bühne gehen soll.