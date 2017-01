Silvester-Drama in der Storchenstadt: Eine 45-jährige Marcheggerin trug am 31. Dezember gegen 22.45 Uhr beim Abfeuern eines Feuerwerks massive Verletzungen davon. Laut Polizei hat sie versucht, zwei Lunten einer Raketen-Batterie in Folge zu entzünden – mit schwerwiegenden Folgen.

Sie erlitt Verbrennungen im Brustbereich, an beiden Handflächen sowie der linken Gesichtshälfte. Weiters trug sie einen Gehörschaden am linken Ohr und ein großflächiges Hämatom davon. Sie wurde ins Wiener AKH gebracht.

Die gesamte Story lesen Sie in der aktuellen Printausgabe der Gänserndorfer NÖN.