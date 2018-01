Es hätte etwas ganz Großes werden sollen und das wurde es auch – doch für die „Theater Pur GmbH“ und deren Betreiber wohl eine Nummer zu groß, die Firma ist insolvent. Ins Rollen brachten das Ganze die Kommentare von zwei Mitwirkenden unter einem Facebook-Posting der damals alleinigen Geschäftsführerin Raffaela Lobner-Gmundner, auf die ein NÖN-Redakteur gestoßen war. Dort machten die beiden ihrem Unmut über mangelnde Korrespondenz und Zahlungsbereitschaft Luft.

Aber die ganze Geschichte von Anfang an: Eigentlich hätte den Theatermachern nichts Besseres passieren können, weder das Wetter noch eine Gelsenplage machten dem Spektakel einen Strich durch die Rechnung. Einzig und allein das Konzert von Tini Kainrath und eine Vorstellung von „Macbeth“ mussten wegen zu geringer Kartenvorbestellung abgesagt werden.

Dramen hinter den Kulissen

Doch während der Vorstellungen dürften sich hinter den Kulissen die wahren Dramen abgespielt haben. Nach Recherchen stellte sich heraus, dass es nicht nur zwei Betroffene gab, sondern Forderungen von weitaus mehr Personen und Firmen. Die NÖN bat die beiden Geschäftsführer, Lobner-Gmundner und Karsten Lochau, der auch der künstlerische Leiter war, damals um eine Stellungnahme. Während Lobner-Gmundner eine Erklärung abgab und private Probleme als Begründung nannte, schickte Lochau kürzlich ein E-Mail, in dem er alle Schuld von sich weist.

Er berichtet, sich bereits am Tag der Generalprobe (5. Juli) offiziell von der „Theater Pur GmbH“ getrennt zu haben. Bei einem Notar in Gänserndorf wurde die Trennung beglaubigt und seine Beteiligung an Lobner-Gmundner übergeben.

Auch Lochau wartet seit Juli auf sein Geld

Für Lochau war ein Passus, der besagt, dass er bis zum 6. August weiter zur Verfügung steht, besonders wichtig, um einen vorzeitigen Eklat zu verhindern. Auch er gibt an, zu den Geschädigten zu gehören, da er seit Mitte Juli auf das Geld seiner GmbH-Einlage warte. Was oder wer letztendlich für die Zahlungsunfähigkeit verantwortlich war, wird wahrscheinlich ein Fall für die Justiz werden, 39 Gläubiger hätten offene Forderungen von insgesamt 200.000 Euro. Lochau sei weder für Gagen oder sonstige Geldangelegenheiten verantwortlich gewesen, sondern nur für die künstlerische Leitung.

Nach einem NÖN-Bericht über nichtgeleistete Zahlungen begann der Geldfluss an einige Mitarbeiter. Aber der Großteil der Beschäftigten wartete weiterhin. Es meldeten sich auch Betroffene, die gegen die „Theater Pur GmbH“ mit Klagen vorgehen wollen. Marcheggs VP-Bürgermeister Gernot Haupt zeigte sich nach Andeutungen von Lobner-Gmundner aber für 2018 gesprächsbereit, wieder ein Sommertheater in Marchegg zu inszenieren.