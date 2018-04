Der Plan des MAREV (Marchfelder Regionalentwicklungs-Verein), einen Investor zu finden, der im Bereich der Marchfeld-Schlösser ein neues Hotel aus dem Boden stampft (die NÖN berichtete), wird in der Branche zum Teil mit Skepsis betrachtet. Johannes Kopriva, ihm gehört das „Auland-Hotel Siebenbrunnerhof“ in Untersiebenbrunn, glaubt nicht, dass das Projekt erfolgreich sein wird. Warum? „Weil wir in unserer Region kaum Touristen haben, die hier nächtigen.“

Zur Erinnerung: Vor allem, aber nicht nur wegen der NÖ Landesausstellung 2021, die möglicherweise im Marchfeld ausgetragen wird, geht der MAREV davon aus, dass künftig mehr Kulturtouristen in den Bezirk strömen und auch über Nacht bleiben werden. Schließlich gebe es mit den Schlössern Hof, Niederweiden, Eckartsau, Orth und Marchegg viel zu sehen.

Also müsse ein weiteres gediegenes Drei-Sterne-Hotel her, weil die bestehenden Hotels im Marchfeld (Deutsch-Wagram, Untersiebenbrunn und Groß-Enzersdorf) im „Ernstfall“ nicht genügend Betten zur Verfügung stellen könnten. Mit einem möglichen Betreiber eines neuen Herbergsbetriebs hat der MAREV bereits Gespräche geführt.

"Würde mich freuen, wenn die Landesausstellung kommt"

Warum glaubt eigentlich Kopriva, dass ein weiteres Hotel im Marchfeld nicht funktionieren würde? „Ich sehe es ja in meinem eigenen Haus – bei mir nächtigen hauptsächlich Handelsreisende, Monteure und Schulgruppen, manchmal ein paar Radfahrer, die sich hierher verirrt haben. Von den Schloss-Hof-Besuchern schläft niemand bei mir, das sind alles Tagesausflügler.“

Er, Kopriva, könne finanziell überleben, weil er mehrere Standbeine habe: „Das Hotel, das zu 60 Prozent ausgelastet ist, die Gastronomie und der Rockstadl.“ Maximal zehn Prozent seiner Hotel-Gäste seien Touristen, betont der Firmenchef: „Und auch nur deshalb, weil wir im Vergleich zu Wien ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis haben.“ Eine Übernachtung mit Frühstücksbuffet kostet im Siebenbrunnerhof 45 Euro: „In Wien zahlt man für dasselbe Zimmer 120 Euro.“

Kopriva abschließend: „Ich würde mich freuen, wenn die Landesausstellung kommt, aber nur deshalb würde ich kein zusätzliches Hotel bauen, das dann womöglich leer steht.“