Die Region Marchfeld hat großes Interesse daran, den Zuschlag für die NÖ Landesausstellung im Jahr 2021 zu erhalten. Die Verantwortlichen treffen bereits intensive Vorbereitungsmaßnahmen.

Bei einem hochrangig besetzten Treffen wurden am vergangenen Dienstag im Rathaus die Weichen für zukünftige Kooperationen mit dem benachbarten Grenzgebiet gestellt. VP-Bürgermeister Gernot Haupt und Regionsobmann René Lobner gaben Peter Mišík (slowakischer Botschafter), Helfried Carl (österreichischer Botschafter in der Slowakei) sowie Werner Fasslabend und Maximilian Pammer (Präsident und Vizepräsident der österreichisch-slowakischen Gesellschaft) einen umfassenden Einblick in die bisherigen und zukünftigen Aktivitäten.

Kooperationen gibt es seit dem Jahr 1994

Bereits im Jahr 1994 hatten die Bürgermeister des Bezirks Gänserndorf und der Záhorie (slowakisches Marchfeld am Fuß der Burg Theben) den Grundstein für eine Zusammenarbeit gelegt. Durch gemeinsame Initiativen wurden bereits einige Projekte wie die Radbrücke bei Schlosshof sowie Kooperationen im gemeinsamen Kultur- und Naturraum mit seinen Schlössern und Burgen entlang der Auwälder umgesetzt.

Mit dem Bewerbungsansatz „Weichenstellungen“ sollen bei der geplanten Landesausstellung zahlreiche Geschehnisse und Pionierleistungen im Marchfeld in den Fokus gerückt werden. Sowohl die Geschichte (Anfang und Ende des Hauses Habsburg sowie die erste dampfbetriebene Eisenbahnstrecke) als auch die klimatisch günstige Lage für Landwirtschaft (Kornkammer, Gemüseregion und EU-geschützte Spargel-Spezialkulturen) sollen den Besuchern in vielfältiger Form nähergebracht werden.

Die einzigartigen Naturräume an Donau und March mit der Weikendorfer Remise (ältestes Naturschutzgebiet), Nationalpark Donauauen (feiern im Jahr der Landesausstellung das 25-Jahr-Jubiläum) sowie der Storchenkolonie im bilateralen Ramsar-Schutzgebiet aber auch zahlreiche kulturelle Schwerpunkte bieten zusätzliche Attraktionen für Gäste.

Beim Rundgang durch das Schloss besichtigte die slowakische Delegation (im Bild Botschafter Peter Mišík) auch die beiden Schauräume. | Spet

Neben Marchegg wären sowohl das Marchfelder Schlösserreich (Schloss Hof, Orth und Eckartsau), der Nationalpark Donau-Auen mit den unteren Marchauen, das Eisenbahnmuseum „Heizhaus“ in Strasshof als auch die Landwirtschaftliche Fachschule in Obersiebenbrunn sowie die Burg Theben (am slowakischen Ufer von March und Donau) regionale Schauplätze mit eigenen Themenschwerpunkten.

Nach einer angeregten Diskussion über die geplante Zusammenarbeit besichtigte die Delegation den geplanten Hauptstandort der Landesausstellung: Das Schloss Marchegg. Das Arbeitskonzept beinhaltet eine nachhaltige Nutzung des Gebäudes.

„Haus der Marchregion“ mit einer Storchen-Cam

In einem Teil der Räumlichkeiten sollen nach der Landesausstellung kommunale Einrichtungen (Gemeindeamt, Standesamt und Musikschule) untergebracht sowie eine Veranstaltungslocation geschaffen werden. Weiters soll ein „Haus der österreichisch-slowakischen Marchregion“ mit einem Ramsar-Info- und Besucherzentrum, einem Regionsshop und einer Storchen-Cam im Schloss etabliert werden. Großes Augenmerk wird dabei auch auf den Ausstellungsbetrieb des ehemaligen Palffy-Schlosses gelegt.

Die Gäste zeigten sich vom verkehrstechnisch gut erreichbaren Schloss Marchegg mit seinem weitläufigen Park und der Storchenkolonie beeindruckt.