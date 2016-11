Die geplante Aufwertung und Elektrifizierung der Bahnstrecke Wien-Bratislava findet nicht nur Beifallsrufe. FPÖ-Bezirkschef Herbert Steindl wandte sich kürzlich in einem offenen Brief an die Öffentlichkeit: „Die zahlreichen Bürger der Gemeinden Raasdorf, Glinzendorf, Obersiebenbrunn, Leopoldsdorf, Untersiebenbrunn, Lassee, Marchegg und zusätzlich die unmittelbar angrenzenden Ortschaften und Gemeinden, die die Schiene als Pendler oder Zugreisende in Anspruch nehmen, werden in den kommenden rund 15 Jahren Einschränkungen des regionalen Personenverkehrs hinnehmen müssen“ – also bis Ende der Bauarbeiten.

FP-Bezirksobmann Herbert Steindl: „Bürgermeister muss Befragung durchführen.“ | NOEN

Bereits in der Umweltverträglichkeits-Erklärung im Zuge der Ausbauphase der Zugverbindung Wien-Bratislava sei eine Kürzung der Verbindungen im Personenverkehr angekündigt worden. Und Steindl weiter: „Es ist den zahlreichen Pendlern unserer Region nicht zumutbar, wegen verringerten Verbindungszahlen zum Umstieg von der Schiene auf die Straße gezwungen zu werden. Die tägliche Verkehrslawine rund um die straßenverkehrspolitisch gänzlich an die Wand gefahrene Region Wien ist keine Alternative.“ In seinem Schreiben fordert Steindl alle Bürgermeister und Mandatare der betroffenen Gemeinden auf, ihre Macht geltend zu machen, um Verschlechterungen zu verhindern.

Den vorgebrachten Bedenken Steindls möchte ÖBB-Sprecher Christopher Seif aber entgegenwirken: „Gemäß aktuellem Planungsstand ist keine Rücknahme oder Verschlechterung des Schienenverkehrsangebotes während der Bauphase vorgesehen. Der Ausbau sieht nämlich vor, dass die neuen Streckengleise neben der bereits bestehenden errichtet werden. Somit ist sichergestellt, dass weiterhin alle Verkehrsstationen planmäßig im gewohnten Umfang bedient werden können.“

Und weiter: „Das Bekenntnis Steindls zur Nutzung des öffentlichen Verkehrs wird unsererseits natürlich befürwortet.“ In diesem Zusammenhang möchte die ÖBB aber darauf hinweisen, dass die Verkehrsleistungen im Personenverkehr durch die zuständigen Behörden bzw. Institutionen (z. B.: Bund, Land oder Verkehrsverbünde) bei den Bundesbahnen „bestellt“ werden müssen. Mit den Baumaßnahmen würden hierfür unsererseits die infrastrukturellen Voraussetzungen geschaffen.