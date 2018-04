Eine Glöckerlpartie – bei fremden Wohnungen anläuten und wegrennen – unternahm eine Schar Buben in der letzten Silvesternacht in Marchfeld. Eine Riesenhetz für die Jungen, die sich in sicherer Entfernung an den verdutzten Gesichtern der veralberten Bewohner ergötzten.

Weniger erheitert über den Lausbubenstreich war ein 53-Jähriger. Er rechnete mit einer Wiederholung des Schabernacks und legte sich versteckt hinterm Zaun im Gebüsch auf die Lauer: Als die Jungs dann erneut auftauchten, sprang er hervor und konnte sich einen der Lausbuben greifen. In Rage beließ es der 53-Jährige nicht bei einer Standpauke, sondern versetzte dem Zehnjährigen eine Ohrfeige.

Dass ihm die Hand ausgerutscht ist, wollte der offensichtlich beschämte 53-Jährige aber weder vor Gericht noch sich selbst eingestehen. Er druckste herum und es bedurfte mahnender Richterworte, bis er einen Fehler einräumte und beteuerte: „Es tut mir leid.“

Die späte Einsicht brachte dem bislang Unbescholtenen eine Diversion: Das Strafverfahren wegen Körperverletzung wird gegen Zahlung einer Geldbuße von 300 Euro eingestellt. Weiters muss der Beschuldigte an den zehnjährigen Buben einen Betrag von 200 Euro Schmerzensgeld zahlen.