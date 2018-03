Der Marchfeldkogl ist endgültig Geschichte. Am Donnerstag wurde bekannt, dass der Bewilligungswerber, die Marchfeldkogel-Errichtungsgesellschaft, den Antrag auf eine Genehmigung des Projekts zurückgezogen hatte. Das Vorhaben von vier Kiesgrubenbetreibern, auf einem 112 Hektar – das entspricht 155 Fußballfeldern – großen Gelände einen 40 Meter hohen Hügel aus Baurestmassen zu errichten und diesen dann, wie berichtet, als Nah-Erholungsgebiet zu begrünen, ist somit endgültig gescheitert.

Die Argumente der Projektgegner waren vor allem eine erhöhte Feinstaubbelastung in dem ohnehin schon schwer belasteten Gebiet und eine massive Zunahme des Lkw-Verkehrs. Von den Betreibern wurden die Vorwürfe öfter widerlegt: „Es werde nicht mehr Material befördert als bereits jetzt.“ Von der örtlichen ÖVP, den Grünen, der Umweltorganisation „VIRUS“ und einzelnen Bürgern wurde der Kogel massivst bekämpft.

Zwei Verhandlungen im Vorfeld gescheitert

Bereits 2015 waren zwei Umweltverträglichkeits-Verhandlungen abgebrochen und auf unbekannte Zeit vertagt worden. Seit dem Jahr 2012 habe man sich vergeblich um eine Genehmigung bemüht, begründete der Pressesprecher der Errichtungsgesellschaft, Michael Slamanig, den Rückzieher.

Für NÖ-Umweltanwalt Thomas Hansmann ist das ein „richtiger Schritt“. Es werde der Bevölkerung eine enorme Umweltbelastung erspart. Auch ein politisches Köpferollen war Folge des Tauziehens: Der langjährige SP-Bürgermeister Erwin Hrabal erlitt bei den Gemeinderatswahlen im Jänner 2015 eine Niederlage und nahm seinen Hut. Er ist davon überzeugt, dass ihn der Kogel seinen Job gekostet hat.

Krismer: „Ängste der Bürger ernst genommen“

Grünen-Klubobfrau Helga Krismer zeigt sich erleichtert: „Markgrafneusiedl ist sowieso schon mit Verkehr und Feinstaub leidgeprüft und so eine Hügeldeponie hätte noch viel mehr Lkw-Verkehr und Lärm gebracht. Die Ängste der Bevölkerung haben die Grünen NÖ vom Anfang an ernst genommen und aufgezeigt. Die Lebensqualität, die Gesundheit und der Umweltschutz wiegen schwerer als der Profit einzelner Unternehmer“, schließt Helga Krismer.

Mit Genugtuung nimmt auch die Umweltorganisation „VIRUS“ den Rückzug des Deponieprojeks „Marchfeldkogel“ zur Kenntnis. UVP-Koordinator Wolfgang Rehm meint dazu: „Das war längst überfällig, spätestens seit Juli 2015 musste klar sein, dass das Projekt k.o. und nicht genehmigungsfähig ist. Es ist unverständlich, warum das Verfahren so lange verschleppt wurde.“

FP-Bezirksparteiobmann Herbert Steindl sieht mangelnde und verspätete Kommunikation als Ursache der Einstellung des UVP-Verfahrens: „Hier sieht man, wie überhebliches Vorgehen der Kommunalpolitik sowie zu wenig und verspätete Kommunikation Ängste in der Bevölkerung schüren. Dazu taten selbst ernannte Umweltschützer ihr Übriges.“ Er spricht außerdem von Hetze und „schäbigem Ausnutzen politischer Fehlern“, die eine vernünftige Auseinandersetzung mit dem Kogel von Anfang an verhindert hätten. Nachsatz: „Das sollte künftigen Projektwerbern aller Art in allen Gemeinden eine Lehre sein.“