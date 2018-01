Aufregung herrschte in der Ortschaft wegen illegal abgelagertem Müll entlang des Obersiebenbrunner Kanals sowie im Ortsteil Hofstetten. In Zusammenarbeit mit der Wiener Polizei konnte der Übeltäter, eine Wiener Baufirma, schließlich ausfindig gemacht werden.

Was war passiert? Bereits im September entdeckte ein Bürger beim Joggen Steinwolle und Teppichreste auf einem Feld liegend. „Allein die Steinwolle füllte einen ganzen Lieferwagen aus“, so Gemeindearbeiter Oliver Goban erzürnt. Wenige Tage später musste er mit seinen Kollegen erneut einen Acker von Müll befreien. Dieses Mal wurden 24 Türen mit Hinweisen zu einem Bürohaus im 15. Wiener Gemeindebezirk gefunden. Goban informierte daraufhin einen ihm bekannten Wiener Polizisten. Der sah sich das betroffene Bürohaus in der Bundeshauptstadt, das nicht weit von seiner Wache entfernt ist, genauer an.

Und tatsächlich: Der Müll stammte von dort. Das betroffene Gebäude wird gerade saniert und die alten Türen und Teppiche landeten in Markgrafneusiedl. Die Deutsch-Wagramer Polizei erstattete Anzeige, doch die frechen Übeltäter kümmerte das wohl wenig: Etwa drei Monate später ging der Spuk weiter. Wieder entdeckten die Markgrafneusiedler illegal abgelagerten Mist (Elektrobedarf und Teppiche) in der Natur – erneut mit Hinweisen zur besagten Wiener Baustelle. Dieses Mal wurde sogar ein Lieferschein mit der Adresse des Firmensitzes (22. Bezirk) des im 15. Bezirk zuständigen Bauträgers entdeckt.

Mittlerweile hat sich die Lage aber entspannt. Aufgrund der mehrfachen Anzeigen dürfte der Fall nun erledigt sein.