Wolfgang Skofitsch ist nun neuer SP-Vizebürgermeister von Markgrafneusiedl. Vor zwei Wochen musste die konstituierende Sitzung nach wenigen Minuten beendet werden, weil fünf Mandatare abwesend waren und das Gremium daher nicht beschlussfähig war (die NÖN berichete). Diesmal klappte es.

Rebecca Förster sitzt nun ebenfalls im Gemeinderat. | NOEN, Knotz

Neben Skofitsch wurden die 19-jährige Sekretärin Rebecca Förster und der 49-jährige Bedienstete der Gemeinde Wien, Kurt Stingl, als neue Gemeinderäte angelobt. Nach der Wahl des Vize galt es, die Ausschüsse umzubesetzen: Die SP-Gemeinderäte Sabine Glaser und Stingl wurden in den Prüfungsausschuss, Skofitsch und Förster in den Kulturausschuss und Wolfgang Seidl in den Bildungsausschuss gewählt.

Die Wahlen wurden auf Wunsch der Mandatare mit Handzeichen durchgeführt. Nachdem nun alle Funktionen besetzt waren, ermahnte VP-Gemeinderätin Marianne Groffics die neuen Gemeinderäte, sich ihrer großen Verantwortung bewusst zu sein:

Kurt Stingl zog für die SP in den Gemeinderat ein. | NOEN

„In der nächsten Sitzung gilt es, das Budget für das Jahr 2017 zu beschließen. Viele Gemeinderats-Kollegen, die heute hier sind, haben noch nie ein solches beschlossen. Es genügt nicht, hier zu sitzen – diese zwei neuen Plätze sind mit Leben zu füllen.“

Groffics kritisierte außerdem das Alter von Förster: „Man hätte ihr mehr Zeit geben sollen, in der sozialistischen Fraktion mitzuwachsen.“