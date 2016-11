Markgrafneusiedl

Erboste Bürger steigen auf die Barrikaden: Nicht nur die herbstlichen Temperaturen waren Schuld an der eisigen Stimmung, die am vergangenen Freitag in und vor dem Gemeindeamt herrschte. Es regt sich nämlich erneuter Widerstand gegen das Prime-Festival, das von 8. bis 11. September am Ruinengrundstück über die Bühne gegangen war.

Wie die NÖN berichtete, hatte besagtes Fest schon damals für Unmut im Ort gesorgt. Viele Anrainer hatten sich durch das Event gestört gefühlt. „Auch ich war völlig fertig, weil ich lärmbedingt drei Tage lang wach war“, berichtet der Betroffene Kurt Schellenbauer, der zusammen mit etwa 20 Bürgern gegen das Event Stimmung macht.

Sie organisierten vergangenen Freitag eine Demonstration vor dem Gemeindeamt – just zum selben Zeitpunkt, als drinnen ein Runder Tisch mit allen am Festival beteiligten Entscheidungsträgern stattfand. Unternehmer Friedrich Scheck, der das Event zusammen mit seinem Sohn organisiert hatte, Vertreter der Exekutive, der FF, des Roten Kreuzes, der Firma, die für die Sicherheit beim Fest verantwortlich zeichnete, sowie SP-Ortschef Franz Mathä waren im Sitzungssaal des Amtshauses zusammengekommen, um Resümee zu ziehen.

Polizei und Security hatten kaum Gründe einzuschreiten

Auch SP-Vize Wolfgang Skofitsch und die geschäftsführenden VP-Gemeinderäte Marianne Groffics und Christian Bauer waren anwesend. Den vorgebrachten Berichten zufolge hatten Polizei und Security kaum Gründe, einzuschreiten. Der Veranstalter habe die Lautstärke teilweise sogar von 45 auf 30 Dezibel (db) reduziert.

Lärm-Opfer Schellenbauer will allerdings über 130 db gemessen haben. Schließlich kam man zum Schluss, dass nicht die Lautstärke, sondern der Bass der Musikanlagen, die im Freien standen, für schlaflose Nächte der Bewohner gesorgt haben muss. Der Organisator sagte aber zu, künftig auf das große Festzelt im Freien zu verzichten, um damit das Hauptproblem „Bass“ aus der Welt zu schaffen. Ob es eine weitere Veranstaltung dieser Art geben wird, ist aber fraglich: Scheck benötigt noch eine Betriebsstätten-Genehmigung und die Gemeinde überlegt, ob sie die Entscheidung über ein derartiges Event nicht der Bezirkshauptmannschaft überlässt.

Zur Information: Bereits im Vorfeld der Veranstaltung war es im Zusammenhang mit der Bewilligung zu einem politischen Eklat gekommen: Der damalige SP-Vizebürgermeister Manfred Kerstner und SP-Gemeinderat Otto Fitzka waren zurückgetreten, weil sie mit dem positiven Bescheid des SP-Ortschefs Franz Mathä nicht einverstanden waren.