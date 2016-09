Der in Matzen aufgewachsene Ibrahim Olgun musste zittern, nachdem Kritiker seine Wahl zum Präsidenten der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) angefochten hatten – die NÖN berichtete. Jetzt kann der 29-Jährige aufatmen: Das Bundeskanzleramt bestätigte die Rechtmäßigkeit der Wahl.

Olgun strebt nun eine Professionalisierung der Arbeit in der IGGÖ an. Dabei will er sich vor allem auf folgende Bereiche konzentrieren: Bildung, Ausbau der Kooperation mit staatlichen Einrichtungen, Wertevermittlung, humanitäre Projekte und Ausbau der Seelsorge, innermuslimischen Austausch und Vernetzung sowie interreligiösen Dialog. Olgun: „In Österreich haben wir vielfach bereits erreicht, dass aus einem Nebeneinander ein Miteinander geworden ist. Wir streben an, dass daraus ein Füreinander entsteht.“

Aufgewachsen in Matzen

Zur Erinnerung: Olgun wurde am 11. September 1987 in Mistelbach geboren. Sein Vater war einst als sogenannter Gastarbeiter nach Österreich eingewandert. Aufgewachsen ist Olgun in Matzen, wo er Volks- und Hauptschule besuchte. In der Familie, die 2002 nach Wien übersiedelte, habe man auf eine gute Ausbildung Wert gelegt. Der Sohn schloss 2007 die Schulzeit am Wiener TGM mit Matura ab. Sein großes Interesse an der Theologie führte dazu, dass Olgun in der Folge in der türkischen Hauptstadt Ankara zu studieren begann. Nach Abschluss seines Studiums kehrte er 2013 nach Wien zurück.

Im Juni dieses Jahres wurde er schließlich zum Präsidenten der IGGÖ gewählt, was einigen muslimischen Splittergruppen gar nicht passte. Sie kritisierten, dass die Wahl nicht verfassungskonform abgelaufen sei, weil nicht alle Kultusgemeinden im Obersten Rat vertreten sind. Olgun, Mitglied des mächtigen türkischen Verbandes ATIB, wird von der Arabischen Kultusgemeinde auch vorgeworfen, nicht unabhängig zu agieren und „Befehlsempfänger des türkischen Botschaftsrates“ zu sein.